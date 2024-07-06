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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م

كنعاني: الشعب خرج مرفوع الرأس من اختبار الولاء للجمهورية الاسلامية

كنعاني: الشعب خرج مرفوع الرأس من اختبار الولاء للجمهورية الاسلامية

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على، ان "الشعب الايراني العظيم استطاع من جديد ان يجتاز، مرفوع الراس، اختبار الولاء لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويصون ايران العزيزة".

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على، ان "الشعب الايراني العظيم استطاع من جديد ان يجتاز، مرفوع الراس، اختبار الولاء لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويصون ايران العزيزة".

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم الخارجية عبر منصة اكس، اليوم، حيث هنأ الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان".

واضاف : الآن هو موسم التعاطف والوحدة والتماسك الوطني، من أجل تقدم وتعاظم اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع كنعاني في منشوره : انني اذ اهنّئ الرئيس المنتخب من قبل الشعب الايراني، ادعو الباري عز وجل له بالنجاح في سياق رقي البلاد وخدمة الشعب الايراني الابي، تحت رعاية قيادته الحكيمة

رمز الخبر 1946224

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