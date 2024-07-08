بزشكيان: السلامة الصحية داخل المجتمع احد اهم العناصر المكوّنة لآفاق التنمية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى اليوم الاثنين، لقاء بين الرئيس المنتخب الايراني مسعود بزشكيان، مع وزير الصحة الايراني الاسبق رئيس اكاديمية العلوم الطبية في ايران "علي رضا مرندي".

واعرب مرندي في هذا اللقاء، عن امله للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، بالموفقية في انجاز مهامه الجديدة، وبما يصب في خدمة المواطنين والمضي قدما في برامج الارتقاء بمستوى السلامة الصحية في البلاد.

واكد رئيس الجمهورية المنتخب "مسعود بزشكيان"، بان حكومته (الرابعة عشرة) تهتم كثيرا بموضوع تطوير السلامة الصحية داخل المجتمع، واعتبر ذلك احد اهم العناصر المكوّنة لآفاق التنمية في البلاد.