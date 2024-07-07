  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٩ ص

رئيس كازاخستان مهنئا بزشكيان؛ أستانا مستعدة لتوسيع العلاقات مع طهران

رئيس كازاخستان مهنئا بزشكيان؛ أستانا مستعدة لتوسيع العلاقات مع طهران

بعث رئيس كازاخستان برقية تهنئة للدكتور مسعود بزشكيان لفوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران وأكد: نعتبر طهران جارة صديقة في منطقة قزوين وأحد الشركاء الموثوق بهم في العالم الإسلامي ونحن كذلك على استعداد للتعاون مع الرئيس الجديد من أجل خلق حوافز جديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قاسم جومارت توكاييف يوم الأحد برسالة: أعتقد أن فوز الدكتور بزشكيان في الانتخابات يظهر أن الشعب الإيراني يدعم خططه السياسية التي تهدف إلى وضع أسس قوية لمجد بلاده.

وتمنى للرئيس الإيراني المنتخب النجاح في مبادراته وجهوده من أجل ازدهار إيران ومستقبلها المثالي.

وأشار رئيس كازاخستان: "نحن على استعداد للتعاون مع الدكتور بزشكيان ليس فقط للحفاظ على التعاون القائم بروح الصداقة التقليدية والدعم المتبادل بين بلدينا، ولكن أيضًا لإعطائه زخمًا جديدًا".

وأضاف مخاطباً لبزشكيان: أغتنم هذه الفرصة، وأتمنى لفخامتكم المزيد من النجاح في مسؤولياتكم، والسعادة الكبيرة لعائلتكم الموقرة، والازدهار لشعب إيران الصديق.

/انتهى/

رمز الخبر 1946245

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات