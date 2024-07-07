رئيس كازاخستان مهنئا بزشكيان؛ أستانا مستعدة لتوسيع العلاقات مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قاسم جومارت توكاييف يوم الأحد برسالة: أعتقد أن فوز الدكتور بزشكيان في الانتخابات يظهر أن الشعب الإيراني يدعم خططه السياسية التي تهدف إلى وضع أسس قوية لمجد بلاده.

وتمنى للرئيس الإيراني المنتخب النجاح في مبادراته وجهوده من أجل ازدهار إيران ومستقبلها المثالي.

وأشار رئيس كازاخستان: "نحن على استعداد للتعاون مع الدكتور بزشكيان ليس فقط للحفاظ على التعاون القائم بروح الصداقة التقليدية والدعم المتبادل بين بلدينا، ولكن أيضًا لإعطائه زخمًا جديدًا".

وأضاف مخاطباً لبزشكيان: أغتنم هذه الفرصة، وأتمنى لفخامتكم المزيد من النجاح في مسؤولياتكم، والسعادة الكبيرة لعائلتكم الموقرة، والازدهار لشعب إيران الصديق.

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