ايطاليا تهنئ بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تشيريلي في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية: أعرب عن خالص التهاني لشعب إيران بمناسبة انتخاب الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من التعاون لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في خليج عدن وفي الشرق الأوسط بشكل عام".

وقال: "آمل أن تتعزز العلاقات الدبلوماسية خلال فترة الرئاسة الجديدة. على أمل أن تساعد الصداقة التقليدية وطويلة الأمد بين شعبينا العظيمين حكومتي إيطاليا وإيران على التعاون بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهنا في السنوات المقبلة".

وفي الختام أضاف الدبلوماسي الإيطالي: "في هذا الصدد، أتمنى للرئيس الإيراني الجديد وافر النجاح في تنفيذ المهام الهامة التي أوكلها إليه الشعب".

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