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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣٧ ص

رئیس الوزراء الیابانی یهنئ بزشکیان ویؤکد تطلع طوکیو لتطویر التعاون مع طهران

رئیس الوزراء الیابانی یهنئ بزشکیان ویؤکد تطلع طوکیو لتطویر التعاون مع طهران

هنأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في رسالة، انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية، وأكد أن طوكيو تتطلع الى تطوير التعاون مع طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة التهنئة التي وجهها رئيس وزراء اليابان ووردت على الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية هذا البلد: آمل أن تلعب إيران دورا بناء في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط وتوسيع تعاونها مع المحافل الدولية.

وأكد رئيس وزراء اليابان أن طوكيو تتطلع الى توسيع التعاون وإقامة علاقات وثيقة مع حكومة بزشكيان .

بدوره هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا، في رسالة السبت، انتخاب بزشكيان رئيسا لإيران وقال إن بلاده تأمل في أن تلعب إيران دورا بناء في خفض التوترات واستقرار الاوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية وفقا لارنا، أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوترات واستقرار الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط على أساس علاقات الصداقة التقليدية مع إيران، وفي الوقت نفسه ستعزز الحوارات مع الحكومة الإيرانية الجديدة.

انتهى /

رمز الخبر 1946236

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