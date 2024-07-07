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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٣٧ م

الشيخ علي الخطيب: الشعب الايراني اثبت اصراره وتمسكه بوحدته الوطنية

الشيخ علي الخطيب: الشعب الايراني اثبت اصراره وتمسكه بوحدته الوطنية

هنأ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، "الشيخ علي الخطيب"، سماحة قائد الثورة "الامام السيد علي الخامنئي"، و"الشعب الإيراني العزيز"، بانجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية الـ 14 التي اسفرت عن فوز "الدكتور مسعود بزشكيان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الشيخ علي الخطيب على، ان "الشعب الايراني اثبت في الانتخابات اصراره وتمسكه بوحدته الوطنية وبالمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، ووقوفها بوجه قوى الاستكبار العالمي المعادية لقضايا الشعوب المحقة وفي مقدمها قضية الشعب الفلسطيني”.

واضاف الشيخ الخطيب : ان حرص الشعب الايراني وقيادته الرشيدة على اجراء الاستحقاقات الدستورية، تدفع الدولة الايرانية ومؤسساتها الى المضي قدما في مسيرة الإنماء والتقدم والاقتدار، وتوفر ديمقراطية حقيقية وفريدة تفتقر اليها دولا تدعي زورا الديمقراطية.

كما تمنى، للرئيس الايراني المنتخب، “التوفيق والنجاح في مهامه الرسالية، فيكون خير خلف لخير سلف في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار والانفتاح التي نهجها الرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي في خدمة الشعب الايراني وتعزيز العلاقات مع دول وشعوب العالم المستضعفة، ودعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين لبنان، لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين”.

/انتهى /

رمز الخبر 1946259

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