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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٧ م

طحان نظيف: مجلس صيانة الدستور يؤيد صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

طحان نظيف: مجلس صيانة الدستور يؤيد صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف صحة الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، تم التأكد من صحة الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات.

وأضاف: تم إعلان هذا الموضوع رسميًا لوزارة الداخلية بصفتها الجهة التنفيذية للانتخابات. كانت لدينا اتصالات ومتابعات مع مرشحي الانتخابات الرئاسية، لكن الحمد لله لم يقدموا لنا أي شكاوى أو مخالفات.

كما صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بالتقارير الشعبية المتعلقة بالانتخابات: لم نتلق أي تقارير مهمة من شأنها أن تكون مؤثرة على نتائج الانتخابات في يوم الانتخابات وبعد ذلك، وبناء على تحقيقاتنا، وافق المجلس على صلاحية المرحلة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946256

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