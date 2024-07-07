اسلامي يعلن إحصائيات مشاركة الإيرانيين في الخارج للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن إسلامي المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد اليوم الأحد: مع التنسيق الجيد بين وزارتي الداخلية والخارجية والاستعدادات اللازمة في السفارات الإيرانية في كافة أنحاء العالم، تم إجراء انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة، في 100 فرع في الخارج.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد، أن إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها الإيرانيون في الخارج في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، التي أجريت يوم الجمعة 5 يوليو، بلغ 88325 صوتًا.

وأضاف: 36 ألفاً و169 شخصاً صوتوا للسيد مسعود بزشكيان و50 ألفاً و206 أشخاص صوتوا للسيد سعيد جليلي.

وأعلن الإسلامي أن عدد الأصوات الباطلة في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فروعه بالخارج بلغ 1950 صوتا.

وثمن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد وجود ومشاركة الإيرانيين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: انه أجريت انتخابات المرحلة الأولى والثانية من الولاية الرئاسية الرابعة عشرة في 136 مكتبًا تمثيليًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع أنحاء البلاد والعالم، وتظهر مقارنة إحصائية الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا العام مع انتخابات عام 2021، زيادة بمقدار أربعة أضعاف في عدد الناخبين من الإيرانيين في الخارج.

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