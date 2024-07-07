زعيم كوريا الشمالية يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا لايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الزعيم الكوري الشمالي تطلع اليوم الاحد، في برقية التهنئة للسيد بزشكيان، الى توسيع العلاقات القائمة على الصداقة بين طهران وبيونغ يانغ.

واضاف جونغ اون : انني اغتنم هذه الفرصة لاعبر عن عقيدتي القوية بشأن تطوير اواصر المودة العريقة والتعاون بين البلدين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.

وتابع الرئيس الكوري الشمالي مخاطبا الرئيس الايراني المنتخب : ان المودة والتعامل بين ايران وجمهورية كوريا الديمقراطية سيشهد نموا (في عهدكم)؛ مع تمنياتي لكم بالنجاح في المهام الموكلة اليكم لبناء جمهورية اسلامية قوية ومزدهرة.