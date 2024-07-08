هجمات وضربات صاروخية روسية على مدن أوكرانية بينها كييف

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة كييف بوست الأوكرانية أن انفجارات شديدة سمعت في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا نتيجة الهجوم الروسي الضخم صباح الاثنين.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هناك أشخاصاً عالقين تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف تعرّض لقصف روسي. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «هناك أشخاص تحت الأنقاض، وعدد الضحايا الدقيق لا يزال غير معروف»، مضيفاً: «حالياً، يساعد الجميع؛ أطباء وأشخاص عاديون، في إزالة الأنقاض».

وأعلن زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية أطلقت «أكثر من 40 صاروخاً»، اليوم، على عدد من المدن الأوكرانية؛ بينها العاصمة كييف. وذكر زيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام» أن الصواريخ أصابت - إضافة إلى كييف - «دنيبرو، وكريفي ريه، وسلوفيانسك، وكراماتورسك»؛ مشيراً إلى إصابة مبانٍ سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال. وأضاف: «جرت تعبئة كل الأجهزة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح».

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