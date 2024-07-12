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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٤٠ م

کنعاني یلتقي نظيره البرازيلي في موسکو

کنعاني یلتقي نظيره البرازيلي في موسکو

التقی الناطق باسم الخارجیة الإیرانیة ناصر کنعاني الیوم الجمعة نظيره البرازيلي جويل سامبايو علی هامش اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية دول البريكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الجانبان في هذا اللقاء قدرات التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والدبلوماسية العامة، وشددا على الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية وتوسیه العلاقات بين أعضاء مجموعة البريكس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البرازيلية جويل سامبايو في هذا اللقاء عن استعداد وزارة خارجية بلاده لتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الجديدة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني وصل إلى روسيا أمس الخميس بهدف المشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس الذي عقد اليوم في موسکو.

/انتهی/

رمز الخبر 1946425

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