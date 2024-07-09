نيكاراغوا تستطيع ان تكون بوابة دخول المنتجات الإيرانية إلى أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رامون مونكادا كوليندرس اليوم الثلاثاء في الاجتماع المتخصص لمراجعة الفرص التجارية في نيكاراغوا مع جهارمحال وبختياري: يمكن لهذا البلد أن يكون معرضًا للمنتجات الإيرانية التي يمكنك تصديرها إلى المنطقة بأكملها.

وأضاف: مع تطور العلاقات التجارية، تبذل الجهود للتعريف بقدرات إيران التجارية والاقتصادية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وأكد سفير نيكاراغوا في إيران على إقامة العلاقات التجارية بين البلدين، وقال: يجب بذل الجهود لتحسين هذه العلاقات وبهذه الطريقة سيتم توفير الظروف لدخول البضائع الإيرانية إلى نيكاراغوا.

وشدد على إقامة العلاقات التجارية بين البلدين إيران ونيكاراغوا، وقال: ينبغي بذل الجهود لتحسين هذه العلاقات وبهذه الطريقة سيتم توفير الظروف الملائمة لدخول البضائع الإيرانية إلى نيكاراغوا.

وعن زياراته لمصانع جهارمحال وبختياري أضاف رامون مونكادا كوليندرس: إن القدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية هي من أهم سمات الإحصائيات، وهذه المنتجات لديها القدرة على استبدال المنتجات الأمريكية.

وقال رامون مونكادا كوليندرس، في إشارة إلى الاتفاقيات الجيدة بين إيران ونيكاراغوا: إن هذه الاتفاقيات تظهر أن كلا البلدين يعتزمان إقامة علاقات تجارية، وبهذه الطريقة، يمكن لمختلف الشركات الإيرانية، بما في ذلك في جهارمحال وبختياري، القيام بأنشطة تجارية.

وأضاف: على الرغم من وجود اهتمام كبير من الشركات الإيرانية بإقامة علاقات تجارية مع نيكاراغوا، إلا أنه قبل ذلك ينبغي تعزيز العلاقات والاتفاقيات السياسية الموقعة بين البلدين حتى تتمكن هذه الاتفاقيات من دعم وحماية العلاقات التجارية.

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