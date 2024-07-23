وحيدي يناقش مع المسؤولين في سفارتنا بالعراق كيفية تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن وزارة الداخلية، فقد عقد اجتماع مقر الأربعين في العراق، بحضور وزير الداخلية أحمد وحيدي وسفير بلادنا، وأعضاء المقر، بهدف مراجعة المتطلبات وإجراء الترتيبات اللازمة لمواكب الأربعين الحسيني.

وفي هذا اللقاء، عرض وزير الداخلية وجهات النظر والآراء والتعليمات لتسهيل تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسينية، فيما تلقى معلومات وآراء من مسؤولي مقرات الأربعين الحسينية في المدن المقدسة في العراق، كذلك حيث قدم القائمون على اللجان في هذا المقر التوجيهات والتعليمات اللازمة ومن الضروري متابعتها وتنفيذها.

وقدم محمد كاظم ال صادق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، في بداية اجتماع مقر الأربعين الذي عقد مساء الاثنين في سفارة بلادنا في بغداد، تقريرا عن النشاطات والفعاليات وقال تم التنسيق مع المسؤولين العراقيين في هذه الامور .

وأضاف: التنسيق في مجالات النقل والإقامة للزوار والمواكب الحسينية تمت من قبل مقر الأربعين وما زال جاريا.

وفي هذا اللقاء أكد وزير الداخلية على التنسيق بين إدارات المقرات المختلفة مع بعضها البعض وتبادل المعلومات في هذا المجال وقال: لكي يستفيد الزوار من الخدمات والمعلومات في هذا القسم يجب استخدام التقنيات الجديدة في الفضاء الافتراضي ليتمكن الزوار من الوصول بسهولة وسرعة لمراكز الخدمة والمواكب.

وأضاف وحيدي: هناك المرافق والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني جاهزة وليس لدينا أي قلق في هذا الصدد.

وقدم السيد مجيد مير أحمدي، الذي يرافق وحيدي في رحلته إلى العراق، اقتراحات لتحسين عملية الخدمة في الأربعين.

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