مسؤول روسي: غروسي يرغب في التعاون مع السلطات الإيرانية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأبناء، انه أشار رومان ستينوف، نائب الممثل الدائم لروسيا في فيينا، إلى أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية في إيران، وقال: "رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مهتم بالعمل مع المسؤولين الإيرانيين الجدد".

وبحسب تقرير وكالة تاس للأنباء، صرح أوستينوف أنه يعتقد أن غروسي يرغب حقًا في إجراء حوار بناء مع المسؤولين الإيرانيين الجدد وذكر: "نحن نعلم أن نية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة المحادثات السياسية والفنية بشكل صادق".

وفي إشارة إلى زيارة غروسي الأخيرة إلى إيران، صرح أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعداد لمواصلة المفاوضات التي بدأت في مايو خلال زيارته لإيران، ويريد حقًا حل هذه القضايا طويلة المدى".

كما أكد ستينوف أن بعض أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مهتمين بحل القضايا المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأشار: "يجب أن نعلم أن كل شيء لا يعتمد على المدير العام لوكالة الطاقة الذرية".

وسبق أن قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص إيران: "أعتقد أننا بحاجة للعودة إلى الدبلوماسية"، مضيفا: "كانت لدينا خطة شاملة للعمل المشترك، لكنها اليوم موجودة على الورق فقط ولا أحد ينفذها أو يتمسك بها".

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