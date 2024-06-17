غروسي: اتفاق إيران النووي لم يعد يعني شيئا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي هذ التصريح في ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي ورفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بعد أن توصلت الأطراف في ديسمبر 2021، إلى اتفاق بشأن مسودتي اتفاقيتين، تضمنتا مواقف إيران أيضا.



وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية نشر اليوم الاثنين: "أعتقد أننا بحاجة إلى العودة إلى الدبلوماسية. لقد كانت لدينا خطة العمل الشاملة المشتركة، والآن هي موجودة على الورق فقط ولا تعني شيئا. لا أحد يطبقها، ولا أحد يلتزم بها..".



وتابع: "ما زلت أقول لزملائي الإيرانيين إنه يجب أن نضمن للوكالة الحد الأدنى من الوصول (للمنشآت النووية الإيرانية) للمساعدة في العودة إلى النسخة الثانية من الاتفاق النووي أو أي اتفاق آخر. ويجب ألا نكرر السيناريو مع كوريا الشمالية، عندما اتضح أن كل الجهود والمفاوضات على مدى عقود لا طائل منها".



وأضاف غروسي أن الاتفاقيات الدبلوماسية في مجال الأمن النووي في سياق البرنامج الإيراني هي "مسؤولية مشتركة".

وادعى غروسي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنتهج سياسة "مناهض لإيران".

هذا وقد خرجت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 عن الاتفاق النووي بشكل غيرقانوني ومن جانب واحد دون تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق وفرضت اشد العقوبات ضد الشعب الايراني اتبعتها الدول الاوروبية الثلاثة التي كانت عليها ان لا تتبع امريكا وان تلتزم بتعهداتها وفق الاتفاق.

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