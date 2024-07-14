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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ م

4 جرحى بعملية مزدوجة قرب الرملة بالداخل المحتل

4 جرحى بعملية مزدوجة قرب الرملة بالداخل المحتل

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود في عملية مزدوجة، بمفترق "نير تسفي" قرب الرملة بالاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الاحد بعضهم حالته خطيرة​​​​​​​.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان العملية في الرملة مزدوجة بين دهس وإطلاق نار على الجنود.

وفي وقت سابق من اليوم افاد المتحدث باسم ما تسمى بـ"نجمة داوود الحمراء"، انه وقع حادث دهس بعد ظهر اليوم الاحد، بمفترق نير تسفي" في منطقة المركز، أسفر عن اصابة شخصين، وصفت جراح احدهما بالخطيرة.

وفي تحديث لاحق، اعلن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، انه "تم تقديم العلاج لثلاثة مصابين في الحادث - اثنان (في العشرينات من العمر) بحالة خطيرة وثالث بحالة طفيفة ويجري نقلهم الى المستشفى".

/انتهى/

رمز الخبر 1946506

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