"ساندرز" ينتقد حرب ترامب ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ساندرز كتب في رسالة على منصة إكس: "هناك سبب لتراجع مكانتنا في العالم".

وأضاف أن ترامب منشغل في الوقت نفسه بحرب مع إيران، وحرب تجارية مع كندا، وحرب باردة مع الصين، وفي الوقت نفسه يغذي الأزمات بتمكين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

كما أشار السيناتور الأميركي إلى تهديدات ترامب لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبراً أن تصرفات الرئيس الأميركي تظهر أنه، خلافاً لشعار "أميركا أولاً"، فإن مصالحه الشخصية هي الأولوية.

وكان ساندرز قد اتهم ترامب سابقاً بجر أميركا إلى حرب كارثية.

وفي حديثه مع شبكة إم إس إن بي سي، وصف ساندرز ترامب بأنه أخطر رئيس في تاريخ أميركا وشخصية استبدادية، وقال إنه حول السلطة إلى أداة للنهب والإثراء.

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