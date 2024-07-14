بيسكوف: علاقتنا مع أمريكا في أزمة عميقة لكن إيجاد نقاط التقاء لا يزال ممكنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيسكوف في حوار مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، ردا على سؤال منه عما إذا كان من الممكن الآن إيجاد نقاط التقاء مع الولايات المتحدة: "بالطبع هذا ممكن.. لو كان ذلك مستحيلا، لكانت مهنة مثل الدبلوماسية قد ماتت منذ فترة طويلة باعتبارها غير مطلوبة".

وأضاف: "الآن، يعمل (في مجال العلاقات الثنائية) العسكريون الدبلوماسيون والعسكريون بشكل أساسي".

وأشار بيسكوف إلى أن نتائج قمة "الناتو" الأخيرة تشكل تهديدا لروسيا، وأن "الحلف يظهر تصميمه على البقاء عدوا لنا، وهم يؤكدون ذلك بشكل مباشر". وأوضح أن "الناتو لا يبدي أي مرونة فيما يتعلق بمخاوفنا الرئيسية بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف".

وأضاف أن ذلك يعني عدم وجود ظروف مواتية للمفاوضات حتى الآن، نحن بحاجة إلى العمل لتحقيق الأهداف التي حددها رئيسنا".

وأكد بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تمران بمرحلة "مواجهة عميقة وحادة، حتى الآن، لا نرى أي مقدمات للخروج من هذه الدوامة".

لكنه استدرك أنه "سيأتي الوقت الذي ستكون فيه مهارات الدبلوماسيين مطلوبة لتطهير "اسطبلات أوجيان" في العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الكرملين سيراقب بعناية سير الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لكنه رفض التكهن في نتائجها وما إذا كانت سياسة واشنطن ستتغير بعد الانتخابات، وقال: "فليتعامل الأمريكيون بأنفسهم مع الوضع الذي يعيشونه".

وتم تسجيل الحوار مع بيسكوف في 11 يوليو ونشره زاروبين عبر قناته في "تلغرام" اليوم الأحد 14 يوليو.

المصدر: RT