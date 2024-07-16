عشرات الشهداء والجرحى بـ 3 مجازر للاحتلال الصهيوني في خانيونس والنصيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة باسشهاد 20 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد نقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما استشهد 17 فلسطينياً وأصيب العشرات في غارة استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر مطلعة إن من بين الشهداء والمصابين نساءً وأطفالا.

وايضا صرحت المصادر باستشهاد 4 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس. كما استشهد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

ومن جهته، أفاد مدير المستشفى الإندونيسي بوصول جثامين 4 شهداء و5 مصابين إلى المستشفى إثر هذا القصف.

وفي سياق متصل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات في محيط أبراج الأسرى غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشمالية للمخيم وللأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

ومن جهتها، دعت وكالة الأونروا إلى حماية دائمة لكلّ مرافق الأمم المتحدة في غزة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 5 مدارس تابعة لها خلال الأيام 10الماضية.

وقالت الوكالة في منشور لها على منصة إكس إنّه لا ينبغي استخدام هذه المنشآت أبدا لأهداف عسكرية أو قتالية.

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