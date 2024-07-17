أكثر من 80 شهيداً في غزة خلال ساعات.. والصحة تحذّر من توقف مولدات المستشفيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة استشهاد 81 فلسطينياً وإصابة 198 خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما ارتفع عدد الشهداء إلى 9 من جراء قصف الاحتلال محيط مدرسة في حي الرمال غربي مدينة غزة، واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، من جراء قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة رفح.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنّ "جيش" الاحتلال يحاول إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة من خلال تدمير جميع المولدات الكهربائية.

وتوقعت وزارة الصحة خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة، كما توجهت بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي بإنقاذ المنظومة الصحية، وتأمين المولدات اللازمة لعمل المستشفيات.

وبدورها، أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنّ الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم إسرائيلي لضغوطٍ لا تطاق وسط نظامٍ صحي مستنزف.

وشدّدت المنظمة على أنّ المستشفيات في غزة تفتقر لأبسط الأساسيات، الأمر الذي سيؤدي إلى موت (استشهاد) المزيد من المواطنين.

وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الاحتلال استهدف 8 مدارس على الأقل خلال الأيام العشرة الأخيرة منها 6 تابعة للوكالة.

وصباح اليوم، أشار مراسلنا إلى وجود أزمة مياه خانقة في دير البلح وسط القطاع مع توقف آخر الآبار في المنطقة نتيجة نقص الوقود.

ولفت إلى أنّ الجوع يدفع بعض الناس لأكل الأعشاب، وهذا الأمر تسبب في حالات تسمم.

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