الإتحاد الأوروبي: لن نعترف بتغييرات الإحتلال الإسرائيلي على حدود67

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن “هناك إجماعا قويا في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين”.

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي غداة تصويب برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، قرار يعارض فيه إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت جزءا من تسوية تفاوضية مع سلطات الاحتلال.

وعدّ “الكنيست” إقامة أي دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بأنها “مكافأة للإرهاب” وستكون خطرا وجوديا على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي، التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين.

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