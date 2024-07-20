رئيس غينيا يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا لايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس غينيا ممدي دومبويا، رسالة إلى مسعود مزيكيان، هنأه فيها بانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجاء نص رسالته كما يلي:

السيد الرئيس

إن انتخابكم الرائع للسلطة العليا لجمهورية إيران الإسلامية يمنحني هذه الفرصة المباركة لإرسال تهاني غينيا حكوما وشعبا الصادقة والدافئة إليكم.

إن اختيارك هو اشارة حقيقية لالتزامك وتصميمك على تحقيق معالم جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدك.

وأعتقد أن انتخابكم سيعزز الإنجازات السابقة لبلدكم ويثبت موقع إيران في قلب الأمة الإسلامية وعلى رقعة الشطرنج العالمية.

كما أؤكد لكم استعدادي الكامل للتعاون المنسق والمتوازن مع فخامتكم في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة الأخوية والتضامن والتعاون الممتاز بين شعبينا.

وأخيرا، أرجو من السيد الرئيس أن يتقبل تمنياتي الصادقة لكم بموفور الصحة والنجاح الكامل في أداء مهمتكم النبيلة على رأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.