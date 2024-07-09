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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٠ م

بزشكيان يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

بزشكيان يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

التقى اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي اكبر احمديان، الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر أحمديان صباح اليوم (الثلاثاء) الرئيس الايراني المنتخب وأثناء تهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية الايرانية، قال: انتخابكم من قبل الشعب الايراني الأبي والمحب للشهداء، يعتبر راس مال لتحقيق أهداف ومصالح إيران وحل مشاكل الشعب، وستستخدم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني كل إمكاناتها للمساعدة الصادقة في هذا الاتجاه.

كما أكد بزشكيان في هذا اللقاء على أهمية تقديم النصائح المتخصصة والتفصيلية من هذه الأمانة لاتخاذ أفضل القرارات على أعلى مستويات .

/انتهى/

رمز الخبر 1946341

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