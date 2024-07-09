بزشكيان يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر أحمديان صباح اليوم (الثلاثاء) الرئيس الايراني المنتخب وأثناء تهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية الايرانية، قال: انتخابكم من قبل الشعب الايراني الأبي والمحب للشهداء، يعتبر راس مال لتحقيق أهداف ومصالح إيران وحل مشاكل الشعب، وستستخدم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني كل إمكاناتها للمساعدة الصادقة في هذا الاتجاه.

كما أكد بزشكيان في هذا اللقاء على أهمية تقديم النصائح المتخصصة والتفصيلية من هذه الأمانة لاتخاذ أفضل القرارات على أعلى مستويات .

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