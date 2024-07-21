سفينة 45 SB الروسیة تدخل المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخلت الوحدة البحرية الروسية المياه الإقليمية لبلادنا للمشاركة في مناورات الأمن والإنقاذ البحري 2024.

وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والطيران للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قاذفات الصواريخ "بيكان" و"جوشن" و"درفش" و"سبر" ومروحيتان من طراز 212 AB ووحدة عائمة من القوات البحرية التابعة لحرس الثورة المسماة "الشهيد بصير"، سفن من البحرية التابعة من الشرطة الايرانية، بالإضافة إلى سفينة 45 SB الروسية، التي دخلت المياه الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية اليوم.

كما يشرف ممثلون عن الدول المطلة على بحر قزوين، بما فيها جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي، على مختلف مراحل هذه المناورات.

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