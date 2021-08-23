مناورات بحرية ايرانية روسية صينية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الروسي، قال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، ستجرى المناورات البحرية المشتركة السنوية CHIRU في منطقة الخليج (الفارسي). وتشارك فيها سفن حربية روسية وإيرانية وصينية. والهدف الرئيسي هو ممارسة الإجراءات على ضمان أمن الملاحة الدولية ومكافحة قراصنة البحر".

وأشار السفير إلى اكتمال استعدادات "مسابقات العمق"، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.

وتابع، "إلى جانب روسيا وإيران، ستشارك فيها الصين والهند وسوريا وفنزويلا. وهناك خطط لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول. وسيصل ممثلون من قيادة البحرية الروسية لحضور مراسم افتتاح وختام هذه المسابقة"./انتهى/