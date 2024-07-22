اختتام مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري الایرانية الروسية في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري 2024 المشتركة بين ايران وروسيا وقال: "إن مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري الایرانية الروسية اختتمت مع عرض بحري للوحدات المشاركة من امام بارجة "سبر" الايرانية القاذفة للصواريخ في منطقة بحر قزوين.

وشاركت في هذا العرض الوحدات العائمة والطيران للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك البارجات القاذفات للصواريخ "سبر" و"بيكان" و"جوشن" ومروحيتان من طراز 212 AB والسفينة البحرية للحرس الثوري المسماة بـ"الشهيد بصير" والعوامات للقيادة العامة للشرطة في البلاد والسفينة 45 SB الروسية وأشرف ممثلون عن الدول المطلة على بحر قزوين على مختلف مراحل هذه المناورات.

هذا ونفذت فرق الإنقاذ الإيرانية والروسية خلال مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري المشتركة في بحر قزوين لعام 2024، عملية اطفاء الحرائق.

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