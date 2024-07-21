وزير الامن الايراني يعلن القبض على فلول داعش الذين تم ارسالهم الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الامن الايراني حجة الإسلام اسماعيل خطيب في اجتماع مجلس الحكومة: تم تشكيل التآزر بين الأجهزة الأمنية في هذه الحكومة ونشهد نتائجها الجيدة في شمال غرب وجنوب شرق البلاد .

وأضاف: من المشاكل التي شهدناها في بداية الحكومة وجود الجماعات الإرهابية وأعمالها التخريبية ضد الناس والأصول الأساسية والبنى التحتية ولكن بفضل الله وبالتضافر والتخطيط، تم تدمير الشبكات، واعتقال الأشخاص.

وأوضح وزير الامن: هناك نقطة أخرى وهي أنه بسبب توقف الحرب السورية والأنشطة التكفيرية وداعش في سوريا، شهدنا إرسال فلول داعش إلى بلادنا، ولكن بفضل الله وقدرات البلد و القوات المسلحة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني نشهد اليوم القاء القبض بشكل كامل على الانتحاريين وتدمير الجماعات الإرهابية داخل البلاد، وكان من الأعمال العظيمة التي نتجت عن التآزر أن قمنا بحماية الأشخاص والممتلكات.

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