المؤامرات المخطط لها مسبقاً تواجه الفشل الذريع وتفضح مثيري الفتن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه وزير الامن حجة الاسلام السيد اسماعيل خطيب، رسالة هنأ فيها القائد العام لقوى الامن الداخلي بمناسبة يوم قوى الامن الداخلي

وقال ان اجراءات المضحين في جهاز قوى الامن الداخلي للبلاد طيلة السنوات الماضية وفي مختلف المجالات بما فيها اجراءاتهم للتصدي للاعداء والفتن وضمان الامن الاجتماعي للمجتمع ومكافحة تهريب المخدرات وتقديم التضحيات على الحدود وما الى ذلك من سائر الاجراءات لهؤلاء الاعزاء هي دوما جديرة بالتقدير والشكر.

واضح انه الآن ايضا ، تظهر المواجهة الملتزمة ونكران الذات من الموظفين المخلصين والثوريين لتلك القيادة المحترمة في مواجهة مثيري الشغب والإرهابيين والتعبير عن العداء الصريح للاستكبار والصهيونية العالمية وحكام المنطقة الرجعيين والانفصاليين المثيرين للشغب والافراد الجاهلين والمغرر بهم ، النجاحات الرائعة التي حققتها قوى الامن الداخلي في اداء واجباتها ، وتقدير الأمة الإسلامية الواعية والملتفة حول الولاية لوطننا الإسلامي يؤكد شعبية قوة الشرطة.

/انتهى/