رئيس شركة السكك الحديدية: ايران بوابة سريعة وآمنة لنقل البضائع من الصين لأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف صالحي، اليوم الأحد خلال مراسم تدشين قطار الحاويات المزدوج بين إيران والصين وتشغيل المرحلة الأولى من خط السكة الحديدية بين البلدين صوب أوروبا في ميناء أبارين الجاف : إن هذا القطار سيتوجه إلى الصين بعد مروره بالدول الصديقة والمجاورة لإيران، كازاخستان وتركمانستان.

وأوضح : لقد بدأنا اليوم، تشغيل المرحلة الأولى من خط السكة الحديد بين الصين وإيران وأوروبا، ونأمل بأن ينجح هذا الممر الذي كان ثمرة سنوات عديدة من جهود الرئيس الشهيد ودبلوماسيته في مجال النقل السككي، وقد تم تدشينه بنجاح عبر التعاون مع وزارة الخارجية والرئاسة ووزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وتابع هذا المسؤول : سيعمل الممر على اختصار فترة نقل البضائع بشكل كبير مقارنة بالنقل البحري، وسيوفر الأمن والسلامة بشكل مميز، لرجال الأعمال وأصحاب البضائع، على مسار السكك الحديدية بأكمله الذي يمر عبر الصين وكازاخستان وتركمانستان.

وتابع الرئيس التنفيذي للسكة الحديدية في ايرام : لقد بدأنا اليوم تجربة الممر الشرقي - الغربي الذي سينقل البضائع من الصين وإيران مروراً بتركمانستان وكازاخستان.

وتطلع صالحي، الى زيادة عدد القطارات من رحلة واحدة أسبوعيا إلى رحلات يومية وزيادة حجم التبادلات عبر هذا الممر.