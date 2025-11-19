تعاون ايراني صيني تركي في مجال الترانزيت

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان تركيا اعلنت رسميًا استعدادها للمشاركة في مشروع القطار الكهربائي لخط (سرخس–تششمة ثريا)؛ وهو المشروع الذي سيجعل إيران، في حال اكتماله، حلقة حيوية لربط الصين بأوروبا.

وقد أُعلن هذا الموقف خلال زيارة مراد أركول، القنصل العام التركي في مشهد، لمحافظ خراسان رضوي الايرانية، وفي الوقت نفسه، ازدادت أهمية هذا المشروع مع حضور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني في اجتماع الربط السككي الدولي بين الصين وأوروبا.

وأشار مراد أركول إلى الإرادة المشتركة بين طهران وأنقرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية، قائلًا: إن مشروع كهربة خط سرخس– تششمة ثريا يعد أحد الموضوعات الهامة للتعاون الثنائي، وأن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لدفع هذا المشروع قدمًا.

من ناحية أخرى، اعتبرت السيدة فرزانه صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية – التي حضرت الاجتماع الدولي الثاني للربط السككي بين الصين وأوروبا في مدينة شيان الصينية، إيران أحد المحاور الرئيسية لممر شرق–غرب، وأعلنت أن المباحثات الأولية لكهربة خط (سرخس–تششمة ثريا) قد بدأت، وأن هذا الخط يمكن أن يكون المدخل الرئيسي للبضائع الصينية إلى أوروبا عبر إيران.

وقالت: إن الحجم الهائل للصادرات الصينية وحاجة هذا البلد إلى طرق موثوقة، جعلت إيران شريكًا استراتيجيًا لبكين في مشاريع الترانزيت.

كما أكدت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية أن معالجة نقص القاطرات وتطوير الأسطول السككي كانا محورًا للمفاوضات مع الشركات الصينية، وأن هناك تعاونا جديدا في هذا المجال قيد الدراسة.

وفي حال تنفيذ مشروع كهربة هذا المحور واستكمال البنية التحتية، سينخفض وقت نقل البضائع بين شرق آسيا وأوروبا عبر إيران، وستزداد جاذبية ممر الترانزيت عبر إيران للتجار المحليين والأجانب.

ومن بين فوائد هذا التعاون: تحسين السلامة، وخفض تكاليف النقل، وتطوير السياحة، وزيادة سرعة قطارات نقل البضائع، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين إيران وتركيا والصين ودول آسيا الوسطى. ومن وجهة نظر الخبراء، فإن تركيا ، من خلال إعلان استعدادها للمشاركة ، تسعى للحفاظ على حصتها في الطرق السككية الناشئة في أوراسيا.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة. فالنقص في الأسطول، خاصة القاطرات، والحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لمشروع الكهربة، وضرورة تنسيق التعريفات الجمركية بين دول الطريق؛ تمثل أبرز العقبات أمام تنفيذ المشروع. وقد تطرقت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية إلى هذه القضايا في اجتماع شيان، قائلة: إن الهيكل السككي في البلاد يجب أن يتم تحديثه من الناحية التكنولوجية والأسطول بالتزامن مع تطوير الخطوط.

ووفقًا للتقييمات، في حال تحقيق هذا المشروع، يمكن لمحور (سرخس–تششمة ثريا) أن يصبح أحد المراكز الرئيسية لمرور قطارات نقل البضائع بين الصين وأوروبا، ويعزز دور إيران في شبكة الترانزيت القاري بشكل غير مسبوق.