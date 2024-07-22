المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية يلتقي السفير السعودي لمتابعة قضية حاج ايراني معتقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش مدير عام الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية، خلال لقاء مع سفير السعودية في طهران، سعود العنزي، قضية إطلاق سراح الحاج الايراني المعتقل لدى الرياض السيد محمد خزاعي.

وأشار محمودي خلال هذا اللقاء إلى انتهاء موسم الحج وعودة كافة الحجاج، وقلق عائلة الحاج خزاعي، مطالبا بإطلاق سراحه وحل مشاكله من خلال المتابعة مع السفارة والقنصلية العامة لبلادنا في السعودية.

يذكر أنه بالتزامن مع أيام الحج، واجه عدد من المواطنين الإيرانيين مشاكل مثل الاعتقال ومنع الدخول وغيرها من القضايا المشابهة، وتم حل مشاكلهم من خلال المتابعة مع السفارة والقنصلية العامة لبلادنا في السعودية.

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