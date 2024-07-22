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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص

المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية يلتقي السفير السعودي لمتابعة قضية حاج ايراني معتقل

المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية يلتقي السفير السعودي لمتابعة قضية حاج ايراني معتقل

تابع المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية الايرانية، علي رضا محمودي قضية إطلاق سراح الحاج الإيراني محمد خزاعي، خلال لقاء مع سفير السعودية في طهران، سعود العنزي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش مدير عام الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية، خلال لقاء مع سفير السعودية في طهران، سعود العنزي، قضية إطلاق سراح الحاج الايراني المعتقل لدى الرياض السيد محمد خزاعي.

وأشار محمودي خلال هذا اللقاء إلى انتهاء موسم الحج وعودة كافة الحجاج، وقلق عائلة الحاج خزاعي، مطالبا بإطلاق سراحه وحل مشاكله من خلال المتابعة مع السفارة والقنصلية العامة لبلادنا في السعودية.

يذكر أنه بالتزامن مع أيام الحج، واجه عدد من المواطنين الإيرانيين مشاكل مثل الاعتقال ومنع الدخول وغيرها من القضايا المشابهة، وتم حل مشاكلهم من خلال المتابعة مع السفارة والقنصلية العامة لبلادنا في السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946735

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