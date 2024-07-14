جميع الحجاج الايرانيين يعودون الى ارض الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية انتهاء عملية نقل حجاج بيت الله الحرام الى ايران وقال: "هذه العملية التي بدأت في 13 مايو، انتهت فجر اليوم الأحد(14 يوليو) بعد اجراء الرحلة الاخيرة وبذلك عاد جميع الحجاج الايرانيين البالغ عددهم 86 ألفًا و700 حاجا الى ارض الوطن".

وأوضح فرزادي بور: "اجرينا هذا العام واحدة من أهدأ عمليات الحج وأكثرها انتظامًا في البلاد. وبلغ متوسط تأخير رحلات الحج 40 دقيقة، وهو رقم قياسي جديد لأقل تأخير في رحلات الحج خلال السنوات الماضية".

وأعرب فرزادي بور عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في اجراء علمية الحج في منظمة الطيران المدني، ومنظمة الحج والزيارة، وشركة المطارات الوطنية وكل من ساهم في هذه العملية بطريقة أو بأخرى".

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