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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص

60% من الحجاج الإيرانيين يعودن الى البلاد

60% من الحجاج الإيرانيين يعودن الى البلاد

غادر أكثر من 60 ألفاً و800 حاج إيراني مكة المكرمة حتى صباح الجمعة، ويحضر حاليا في هذه المدينة نحو 26850 حاجاً آخراً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إعلان مقر مكة المكرمة فإن عدد الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة حتى صباح اليوم 10369 شخصا على شكل 76 قافلة.

وبحسب هذا التقرير فقد تم حتى الآن نقل 38345 حاجاً من مكة إلى مدينة المنورة، كما تم نقل 10675 حاجاً إلى محطات الطيران في إيران عبر مطار جدة.

وبالإشارة إلى نقل إجمالي 351 قافلة إلى إيران، يضيف هذا التقرير: سافر حجاج هذه القوافل إلى بلادنا على متن 209 رحلات طيران إيرانية من مطاري المدينة المنورة وجدة.

وفي هذا التقرير يبلغ عدد الحجاج والعمال المنقولين إلى إيران ما يقارب 56 بالمئة، ويذكر أن 26 حاجا إيرانيا توفوا في السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946190

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