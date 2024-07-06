60% من الحجاج الإيرانيين يعودن الى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إعلان مقر مكة المكرمة فإن عدد الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة حتى صباح اليوم 10369 شخصا على شكل 76 قافلة.

وبحسب هذا التقرير فقد تم حتى الآن نقل 38345 حاجاً من مكة إلى مدينة المنورة، كما تم نقل 10675 حاجاً إلى محطات الطيران في إيران عبر مطار جدة.

وبالإشارة إلى نقل إجمالي 351 قافلة إلى إيران، يضيف هذا التقرير: سافر حجاج هذه القوافل إلى بلادنا على متن 209 رحلات طيران إيرانية من مطاري المدينة المنورة وجدة.

وفي هذا التقرير يبلغ عدد الحجاج والعمال المنقولين إلى إيران ما يقارب 56 بالمئة، ويذكر أن 26 حاجا إيرانيا توفوا في السعودية.

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