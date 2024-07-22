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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م

في اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان؛

بزشكيان: تطوير العلاقات مع كازاخستان احدى اولويات السياسة الخارجية الايرانية

بزشكيان: تطوير العلاقات مع كازاخستان احدى اولويات السياسة الخارجية الايرانية

واعتبر الرئيس الايراني المنتخب تطوير العلاقات مع كازاخستان إحدى أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن نهج تعزيز علاقات الجوار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، هنأ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم الاثنين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس المنتخب، مرة أخرى انتخاب بزشكيان وتمنى له النجاح قائلا: لقد تطورت العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس الإيراني الراحل، بناء على الثقة المتبادلة، وآمل أن تستمر هذه العملية تحت إدارة فخامتكم.

واكد الرئيس الكازاخستاني، على ارادة بلاده في التعاون الثنائي مع جمهورية ايران الاسلامية، وبما يشمل مجالات الترانزيت والطاقة والخدمات الهندسية والتقنية والتبادل المالي والاقتصادي والتجاري، وتعاون البلدين في الصعيد الاقليمي وايضا في اطار منظمة شنغهاي واتحاد اوراسيا الاقتصادي.

الى ذلك، شكر بزشكيان الرئيس الكازاخستاني على رسائل التهنئة واتصاله الهاتفي؛ مؤكدا بان البلدين لديهما طاقات وفيرة ومتفرقة في مجالات ترانزيت السلع والطاقة والتعاون الهندسي والفني، والتي من شانها ان تسهم في توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر الرئيس المنتخب، ممر الترانزيت الذي يعبر من ايران، هو اكثر امانا واقل تكلفة بين سائر الطرق التي تصل كازاخستان وباقي الدول في منطقة اسيا الوسطى بالمياه الحرة الدولية والاسواق العالمية.

وعلى صعيد اخر، اكد بزشكيان ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والطاقات من اجل وقف الحرب في غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم هناك؛ مثمنا تصويت كازاخستان الايجابي على قرار مجلس الامن الدولي حول مكانة فلسطين لدى الامم المتحدة.

رمز الخبر 1946754

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