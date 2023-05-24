شي جين بينغ يؤكد الاستعداد لدعم روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الرئيس الصيني: "الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل بحزم مع روسيا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية للجانبين".

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة أيضا لمواصلة تعزيز التعاون مع روسيا على المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين.

وطلب الرئيس الصيني، من الضيف الروسي نقل تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين. وشدد الرئيس الصيني على أن زيارة ميشوستين إلى الصين كانت ناجحة.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أنه يتم تنفيذ كل الاتفاقات التي تم التوصل لها سابقا.

وقال: "أقترح الاستمرار في الاستفادة من فوائد التعاون. من جانبي أنظر بإيجابية كبيرة إلى هذا التطور".

من جانبه نقل ميخائيل ميشوستين، إلى الرئيس الصيني التحية من الرئيس بوتين.

وقال: "اسمحوا لي أن أنقل لكم التحية الرفاقية وأطيب التمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إنه يتذكر بحرارة كبيرة المحادثات معكم التي جرت في موسكو في مارس الماضي".

وأكد ميشوستين، على أن زيارة رئيس الصين إلى روسيا الاتحادية "فتحت عهدا جديدا في تنمية علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي الذي يربط روسيا والصين".

المصدر: تاس

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