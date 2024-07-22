حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي الراهب والرادار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة الملائمة، وأصابتها إصابةً مباشِرة. ‏

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوها إصابة ‏مباشِرة أدّت الى تدميرها. ‏

وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع المالكية عبر مسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت ‏إحدى دشمه، الأمر الذي أدى إلى تدمير جزء منها، واشتعال النيران فيها.

تأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، فيديو جديداً، موجَّهاً إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات".