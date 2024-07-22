حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي الراهب والرادار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة الملائمة، وأصابتها إصابةً مباشِرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوها إصابة مباشِرة أدّت الى تدميرها.
وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المالكية عبر مسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت إحدى دشمه، الأمر الذي أدى إلى تدمير جزء منها، واشتعال النيران فيها.
تأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.
ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، فيديو جديداً، موجَّهاً إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات".
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