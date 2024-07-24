وزير الداخلية يكشف عن عدة مخططات للأعداء ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم وزير الداخلية الايراني تقريرا عن الاوضاع الامنية في البلاد خلال الاعوام الثلاثة الماضية، وقال: "إن مهام وزارة الداخلية متنوعة وإحدى المهام هي الأمن كبنية تحتية".

وأضاف: "في هذه السنوات الثلاث، تجاوزنا مخططات العدو عدة مرات، حيث ان اعمال الشغب في عام 2022 كان واحدا منهم، وعلى الرغم من التخطيط المكثف الذي حدث، فقد تمكنا من التغلب على هذه القضية بالإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن، وعندما أرادوا تحويلها إلى قضية جديدة، فقمنا بتحييدها".

وقال: "لقد تجاوزنا الحرب المشتركة في هذا العام والتي كانت من أعقد الخطط الفنية التي تمت بالتخطيط الواسع، كما قمنا بمنع الأحداث الاجتماعية السلبية بسبب تغير سعر الصرف التفضيلي لإصلاح النظام الاقتصادي في البلاد، حيث انه في ظل ادارة جيدة من الشهيد رئيسي لم يسبب أي مشاكل اجتماعية".

وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية الاغتيال والتدمير المخطط لها من قبل الاعداء لم تنجح، وبالطبع حدث ذلك في كرمان وشيراز، لكن في هاتين الحالتين،أحبطنا مخططات تخريبية كثيرة للأعداء.

وتابع وحيدي: "تمكنا من إدارة التجمعات المدنية بالقرارات الصحيحة"، مبينا: "عقدنا 129 جلسة لمجلس الأمن القومي، بأكثر من 2100 جلسة وأكثر من 1000 قرار"،

وأشار إلى اجراءات وزارة الداخلية في مجال الانتخابات، قائلا: "في مجال الانتخابات أجرينا 5 انتخابات في فواصل قصيرة هي انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخاباتين لمجلس الشورى الاسلامي وانتخاباتين لرئاسة الجمهورية".

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