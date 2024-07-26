سفير الصين في طهران: الوفد الصيني المشارك في حفل تنصيب الرئيس الايراني سيحمل رسالة مهمة له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في طهران، خلال لقاء مع رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية، أن وفدا رفيع المستوى من الصين سيشارك في حفل تنصيب مسعود بزشكيان وان هذا الوفد يحمل له رسالة مهمة من الحكومة الصينية.



وأشار علاء الدين بروجردي، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الايراني، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه نظام الجمهورية الإسلامية للعلاقات مع الصين ونهج التطلع إلى الشرق وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها وجهة نظر إيجابية بشأن تطوير العلاقات مع الصين.



وفي جزء آخر من كلمته أشار رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية إلى قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية باعتبارهما القوتين الأكبر في غرب وشرق آسيا وقال: "أعتقد أن الثقل القوة في غرب آسيا هي الجمهورية الإسلامية الايرانية وفي شرق آسيا هي جمهورية الصين الشعبية".



مشيراً إلى اجراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الطائرة الأمريكية بدون طيار المتقدمة في المنطقة، وسيطرة قوات الحرس الثوري الإيراني على السفن الأمريكية المارة في مياه المنطقة، وعملية والوعد الصادق بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على قلب إسرائيل، وصفه بروجردي بأنه علامة السلطة وقوة إيران.



وأشار إلى اطماع أميركا ومقاومة ايران اما هذه الاطماع، وقال إن إيران والصين لديهما مواقف مماثلة في الوقوف ضد الاطماع الأميركية.



وأضاف رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية: "إن قوة أمريكا في منحنى تنازلي رغم كل ادعاءاتهم، واقتصادياً، تشهد الصين صعوداً، ومن المتوقع أن تحل محل أميركا في المستقبل القريب وتصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم".



وفي إشارة إلى جهود إيران في خفض الدولرة والاتفاق مع روسيا على استخدام العملات الوطنية في العلاقات التجارية، قال رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية: "أعتقد أن هناك إمكانية لإلغاء الدولرة واستخدام العملات الوطنية في العلاقات التجارية مع الصين ايضا".



وبدوره، صرح زونغ بي وو، سفير جمهورية الصين الشعبية، في هذا اللقاء أن علاقات بلاده الواسعة مع إيران وفي الوقت نفسه جهود أمريكا للتأثير على هذه العلاقات، قال: "أمريكا تسعى إلى تدمير هذه العلاقات باعتمادها على الاحادية".



وأشار إلى التعاون المشترك بين إيران والصين وروسيا في شكل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، معتبرا أن هذا التعاون الثلاثي قيم.



وفي إشارة إلى الحركة المتبادلة لقطارين من الصين إلى إيران ومن إيران إلى الصين، قال زونغ بي وو: "إن خط السكة الحديد هذا هو ممر جديد لتبادل البضائع بين البلدين وسنرى المزيد من التعاون في المستقبل".



وفي جزء آخر من كلمته، قال السفير الصيني، في إشارة إلى قضية الجزر الإيرانية الثلاث في مياه الخليج الفارسي، إن الصين تدعم دائما سيادة إيران ووحدة أراضيها... إن الجانب الصيني يتفهم ويهتم بمخاوف إيران وتسعى الصين إلى ألا يستخدم أعداء العلاقات بين البلدين هذه القضية لإثارة التوتر والتأثير السلبي على العلاقات.



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