السفير الاماراتي لدى طهران یلتقي مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الاماراتي لدى طهران سيف الزعابي، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب ابادي الذي شدد على ضرورة التعاون في مجال استرداد المجرمين الفارين الى الامارات وتقرر اتخاذ الاجراءات العاجلة لاسترداد اثنين من المحتالين الذين رُفعت الوف الدعاوى ضدهم.

واكد غريب ابادي في اللقاء ايضا على التعاون بين البلدين في المجالات القضائية لا سيما نقل المدانين واسترداد المجرمين.

واشار مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية الى سياسة حسن الجوار للجمهورية الاسلامية الايرانية وتطوير العلاقات بين ايران والامارات خلال السنوات الاخيرة قائلا ان وجود ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في الشؤون الجزائية والمدنية واسترداد المجرمين، يوفر ارضية جيدة للتعاون القضائي، مقترحا البدء كذلك في محادثات لصياغة وتوقيع اتفاق لنقل المدانين.

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