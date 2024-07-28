قائد الثورة:على الحكومة متابعة القضايا الدخلية دون ارتهانها بالقضايا الخارجية/اولويتنا الاقتصاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي (مدظله العالي)، خلال مراسم تنفيذ الولاية الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حسينية الإمام الخميني (رض)، أن يوم التنفيذ يعتبر الصفحة الأخيرة من الكتاب الطويل والشامل الذي جمعه الشعب الإيراني خلال الانتخابات.

وذكر سماحة القائد: أجرينا عشرات الانتخابات حتى الآن، وكانت جميعها تنافسية وصحية وحضرها الناس. وقد جرت الانتخابات الأخيرة بشكل جيد وانتخب الشعب رئيساً جديراً.

وشدد قائد الثورة: علينا جميعا أن نساعد الرئيس والحكومة على القيام باجراءات عظيمة.

وتابع آية الله الخامنئي توصياته للحكومة الرابعة عشرة وقال: التوصية الأولى هي أن بلدنا كبير وشعبنا عظيم، وبين الناس هناك عدد لا يحصى من الناس الذين لديهم أفكار وآراء جديدة. وهذه ثروة وطنية ضخمة ويجب استخدامها. وعلى الحكومة الموقرة والرئيس المحترم أن يستخدموا هذه القدرة الكبيرة للشعب من أجل الشعب ومع الشعب وبين الناس ويستخدموها لتحقيق الأهداف والطريق الذي يريدون أن يسيروا فيه.

وأكد: أن ثروات البلاد المادية والطبيعية أكثر بكثير مما استخدمناه حتى الآن. يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة بالاعتماد على الثروة البشرية والطبيعية، بشرط أن يكون لدينا طموح كبير.

وأوضح سماحة قائد الثورة الإسلامية: التوصية التالية هي روح الجهاد، العمل القانوني 100% يمكن أن يتم بطريقة جهادية أو غير جهادية. كثير من الناس يتظاهرون بأنهم يعملون حسب القانون، لكن هذا لا ينجح. لقد قدمنا إنجازات عظيمة بالأعمال الجهادية نموذجاً لذلك الدفاع المقدس والتصدي لمؤامرات العدو الملونة.

وتابع القول: الشهيد رئيسي كان جهادياً وحقاً لا يعرف ليلاً ونهاراً، ولم يكن يبحث عن الثناء على كل العمل الذي كان يقوم به. لقد كان يعمل حقًا. ولذلك ينبغي النظر في العمل الجهادي والدخول إلى الميدان بشكل مجاهد وتجنب التحكم عن بعد.

وشدد قائد الثورة الإسلامية على التعاون بين مختلف أجزاء النظام وقال إن البرلمان يجب أن يساعد الحكومة. يجب أن يكون القضاء هكذا. ويجب على القوات المسلحة والجميع أن يلعبوا دوراً. وأوصي بأن يأخذوا اجتماعات رؤساء الدول وتبادل وجهات النظر على محمل الجد، وهذا أمر جيد.

وأكد: التوصية الاخرى هي احترام الأولويات؛ إن القضايا الثقافية والاجتماعية مهمة للغاية، ولكن اليوم، من حيث الوقت، اعطي الأولوية للقضايا الاقتصادية. وفي القضايا الاقتصادية، ينبغي معالجة القضايا الاقتصادية من وجهة نظر القضايا الكلية ومن حيث تحسين معيشة الناس، وهي مهمة عاجلة وقصيرة الأجل ويجب إنجازها.

وشدد قائد الثورة الإسلامية على الاعتماد على القوة الداخلية وقال: لا ينبغي تجاهل القوة الداخلية، ولا ينبغي تعليق القضايا الداخلية وارتهانها بالقضايا الخارجية. افعل أشياءً جيدةً، لكن لا تهمل قوتك الداخلية.

وقال سماحة آية الله الخامنئي أيضًا عن السياسة الخارجية: إن استجابة البلاد للموجات والأحداث العالمية والإقليمية يجب أن تكون إيجابية وفعالة، في مختلف القضايا السياسية والعلمية والتطورات غير العادية التي تحدث، على سبيل المثال في الذكاء الاصطناعي، يجب علينا أيضًا أن ننشط في هذه القضايا.

وأضاف قائد الثورة: الحكومة الـ13 بذلت جهداً جيداً في هذا الصدد. الشهيد أمير عبد اللهيان كان دبلوماسيا جيدا، تحرك وعمل بشكل جيد ويجب أن يستمر هذا الجهد.

وأكد: أن من أولوياتنا في مجال السياسة الخارجية، العلاقة مع دول الجوار؛ لدينا حوالي 14 جيرانًا من حولنا. إن التواصل مع الدول التي يمكنها توسيع مجالنا الدبلوماسي، مثل الدول الآسيوية والأفريقية، أمر مهم للغاية. التواصل مع الدول التي تعاونت معنا ودعمتنا أمر مهم وهذه هي سياستنا.

وقال سماحة قائد الثورة الإسلامية: الدول الغربية لم تعاملنا بشكل جيد خلال هذه السنوات القليلة. لقد تصرفوا بشكل سيئ في قضية النفط والحظر والألقاب المزيفة مثل حقوق الإنسان. إذا لم يكن لديهم هذه السلوكيات، فيمكن أن يكون التواصل معهم أولوية.

وتابع: اليوم قضية غزة هي قضية عامة وعالمية، وهذه القضية مهمة من الكونغرس الأمريكي إلى الأمم المتحدة وأولمبياد باريس. الكيان الصهيوني يعتبر عصابة من المجرمين والقتلة والإرهابيين.

وقال سماحة آية الله الخامنئي: لقد أظهروا معيارا جديدا في الإرهاب والفظائع والجرائم الغريبة. إنهم يقتلون الأطفال الصغار والنساء الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة على أحد، ويسقطون القنابل على رؤوسهم.

وأوضح سماحة قائد الثورة الإسلامية أن قوة المقاومة تتزايد يوما بعد يوم وأن العدو الصهيوني لم يتمكن من هزيمة المقاومة بكل ما يقدمه لهم من مساعدة، وأشار إلى أن حماس تقف بكل قوتها وينبغي التفكير جديا في هذه المسألة. وقبل أيام تعرض الكونغرس الأمريكي لعار كبير إثر استماعه لكلام هذا المجرم.

وفي النهاية تمنى التوفيق للرئيس والحكومة الـ14.

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