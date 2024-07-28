قائد الثورة ينصب الرئيس المنتخب بزشكيان رئيساً للولاية الرئاسية الـ14

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صادق على تعيين الرئيس مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الاسلامية الايرانية للولاية الرئاسية الـ14 صباح اليوم (الأحد)، في مراسم التنفيذ التي أقيمت في حسينية الإمام الخميني (رض).

وقام مدير مكتب الإمام الخامنئي حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدي كلبايكاني بقراءة نص هذا الحكم، وجاء كمايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیةالله فی العالمین

الحمد لله العليم القدير الذي أعز إيران الإسلامية والشعب الايراني مرة أخرى. لقد اكتمل الاختبار الحاسم للانتخابات الرئاسية بجهود الشعب والمسؤولين، في ظروف صعبة، بكل هدوء ورصانة، واستعد الرئيس الايراني للقيام بمسؤولية كبيرة.

إن الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، بعد الولاية غير المكتملة للرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي، هي افتخارات الشعب الإيراني، وعلامة على إقامة نظام إسلامي مستقر، وتدل على عقلانية البيئة السياسية في البلاد.

وأود أن أشكر كل من كان له دور في خلق هذه الافتخارات، تبعاً لاختيار الشعب الايراني، وتصويتهم لشخصية حكيمة وصادقة وشعبية وعلمية، انصب الدكتور مسعود بزشكيان، رئيساً تاسعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع خالص الدعوات والتمنيات له بالتوفيق، وأذكّر بأنّ انتخاب الشّعب وتصديقه منوطٌ بحفظ الالتزام بالصراط الإسلامي والثوري ورعايته.

والسلام على عباد الله الصالحين

السيد علي الخامنئي

28 يوليو 2024

/انتهى/