  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٤٥ م

الرئيس الايراني يزور عائلة الشهيد آل هاشم

الرئيس الايراني يزور عائلة الشهيد آل هاشم

قام الرئيس الايراني بأول زيارة له بعد مراسم مراسم التصديق على رئاسة رئيس الجمهورية إلى منزل عائلة الشهيد آل هاشم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى مسعود بزشكيان مع عائلة الشهيد آل هاشم مساء اليوم الأحد وتحدث معهم.

وقال رئيس الحكومة الرابعة عشرة أثناء تقديمه التعازي بشهادة حجة الإسلام والمسلمين الشهيد آل هاشم: إن هؤلاء الشهداء وكبار المسؤولين كانوا مشهورين في الأخلاق والسلوك والعمل الخيري، وكل من كان لديه مشكلة يتمكن من زيارته وقصده بسهولة، ولهذا السبب كان أهل تبريز في كل مرة يترشح فيها لأي منصب، يأتون إلى صناديق الاقتراع لانتخابه بإيمان وقبول من أعماق قلبهم.

رمز الخبر 1946940

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات