الرئيس الايراني يزور عائلة الشهيد آل هاشم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى مسعود بزشكيان مع عائلة الشهيد آل هاشم مساء اليوم الأحد وتحدث معهم.



وقال رئيس الحكومة الرابعة عشرة أثناء تقديمه التعازي بشهادة حجة الإسلام والمسلمين الشهيد آل هاشم: إن هؤلاء الشهداء وكبار المسؤولين كانوا مشهورين في الأخلاق والسلوك والعمل الخيري، وكل من كان لديه مشكلة يتمكن من زيارته وقصده بسهولة، ولهذا السبب كان أهل تبريز في كل مرة يترشح فيها لأي منصب، يأتون إلى صناديق الاقتراع لانتخابه بإيمان وقبول من أعماق قلبهم.