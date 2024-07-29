بروجردي: 80 دولة تشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، فيما يتعلق بمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، إنه من المعتاد في العلاقات الدولية أن يحضر أشخاص من مختلف البلدان في هذه المراسم.

وفي إشارة إلى استشهاد آية الله رئيسي رئيس بلادنا والعلاقة التي كانت تربطه بالعديد من دول العالم، تابع: بالنظر إلى استشهاد الشهيد رئيسي وبما أنه كان على اتصال كبير مع المسؤولين في العديد من الدول، فإن هذا دليل اخر على حضور ممثلين من 80 دولة في هذه المراسم.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان بما يلي: 11 رئيسًا للبرلمان، و4 نواب لرئيس البرلمان، و6 رؤساء وزراء، ورئيسين، وعدد من الوزراء من حوالي 80 دولة يحضرون في هذه المراسم.

وقال بروجردي: نرحب بالضيوف في مطار الامام الخميني وكذلك القادمين الى مطار مهرآباد بالطائرة الخاصة.

وأشار إلى لقاء الضيوف الأجانب مع مسؤولي بلادنا وقال: حتى الغد عندما تقام مراسم اداء اليمين الدستورية سيجتمع الضيوف الأجانب مع مسؤولي بلادنا. وستقام غدا بحول الله المراسم وستحضر الحفل وفود أجنبية، وبعد ذلك سنقيم حفل توديع للضيوف الأجانب.

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