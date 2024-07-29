الكويت تعلن موافقتها على نقل 22 سجيناً إيرانياً إلى بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد توتونجي سفير إيران لدى الكويت: بالجهود والمتابعات تم التوصل إلى الاتفاق على نقل 22 من سجناء بلادنا في السجون الكويتية لقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل البلاد.

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