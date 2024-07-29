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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٣٦ ص

الكويت تعلن موافقتها على نقل 22 سجيناً إيرانياً إلى بلادهم

الكويت تعلن موافقتها على نقل 22 سجيناً إيرانياً إلى بلادهم

أعلن السفير الإيراني في الكويت محمد توتونجي عن نقل 22 سجيناً إيرانياً في الكويت إلى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد توتونجي سفير إيران لدى الكويت: بالجهود والمتابعات تم التوصل إلى الاتفاق على نقل 22 من سجناء بلادنا في السجون الكويتية لقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1946951

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