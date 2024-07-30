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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٠ م

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يلقي كلمة في مراسم اداء اليمين الدستورية

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يلقي كلمة في مراسم اداء اليمين الدستورية

القى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، كلمة في بداية الجلسة الرسمية لاداء اليمين الدستوري للرئيس الايراني مسعود بزشكيان بحضور ضيوف ومسؤولين اقليميين ودوليين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، كلمة في بداية الجلسة الرسمية لاداء اليمين الدستوري للرئيس الايراني مسعود بزشكيان بحضور ضيوف ومسؤولين اقليميين ودوليين.

**يتبع

رمز الخبر 1946994

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