قائد الثورة: استقبال العراق لاعداد هائلة من زوار الأربعين وضمان أمنهم عمل عظيم للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، مساء اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، مع تقديره لجهود وجهود الشعب وحكومة العراق على التجهيز لإقامة عشرات الملايين من زوار الأربعين، واعتبر متابعة القضايا التجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإكمالها كأولوية في العلاقات بين البلدين في العصر الجديد.

وأشار قائد الثورة إلى تقرير رئيس الوزراء العراقي حول الاستعدادات التي تمت لمواكب الأربعين الكبرى والآمنة، وقال: إن الاستقبال الكريم للشعب العراقي للأعداد الهائلة من زوار الأربعين، وكذلك اجراءات الحكومة العراقية في ضمان أمن هذا الحدث الكبير، هو عمل عظيم للغاية.

كما أشار آية الله الخامنئي إلى مذكرات ووثائق التعاون الموقعة بين إيران والعراق في فترة الشهيد رئيسي، وشدد على ضرورة متابعة هذه القضايا وتفعيلها في الفترة الجديدة وأضاف: ينبغي زيادة سرعة تنفيذ الاتفاقيات من الجانبين.

وأعرب قائد الثورة الإسلامية عن ارتياحه لخطوات الحكومة السوداني لحل مشاكل العراق، والتنسيق والتعاون القائم بين التيارات السياسية العراقية مؤكدا ضرورة استمرار هذا التعاون.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضاً محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس، هنأ محمد شياع السوداني بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في الحقبة الجديدة.

كما ثمن رئيس وزراء العراق موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وقال: إن الكيان الصهيوني تجاوز كافة الخطوط الحمراء الدولية والإنسانية وموقف العراق العلني والرسمي تجاه هذه الجرائم. ثابت ومستمر والحكومة العراقية على تواصل دائم مع الدول التي لها موقف مشترك.

كما قدم السوداني في هذا اللقاء تقريراً عن جهود الحكومة العراقية في تنظيم موكب الأربعين المهيب والآمن، وأكد: أن هذا الموكب الضخم هو فرصة للوقوف ضد جرائم الكيان الصهيوني وتعريف المسلمين، وخاصة الشباب، عن مبادئ وتعاليم انتفاضة الامام الحسين (ع) ضد الظالمين