اغتيال فؤاد شكر.. إسرائيل تؤكد وحزب الله يلتزم الصمت

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي "قضى" على من وصفه برئيس الأركان في حزب الله فؤاد شكر بعملية "قاتلة ودقيقة" في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف غالانت في منشور على منصة إكس أنه باغتيال شكر "أكدنا اليوم أن بمقدرتنا الوصول لكل مكان من أجل تدفيع ثمن من يمس بإسرائيل"، وفق تعبيره.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الغارة الإسرائيلية نفذت بناء على معلومات الاستخبارات العسكرية، وقال هاغاري إن فؤاد شكر كان مسؤولا عن القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب قوله.

وأوضح المتحدث، في بيان: "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الإسرائيلي، أغارت طائرات حربية على بيروت، وقضت على فؤاد شكر، وكنيته الحاج محسن".

وأضاف هاغاري أن شكر هو "القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الإستراتيجية فيه"، كما "كان يُعتبر كذلك اليد اليمنى لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب"، وفق تعبيره.

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