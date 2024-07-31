البعثة الايرانية في المتحدة: الرد على اغتيال هنية سيكون بعمليات خاصة تبعث الندم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة علقت في منشور على منصة "إكس" على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وقالت: الرد على الاغتيال سيكون بعمليات خاصة؛ ولكن أصعب ويبعث على الندم.

وعقب استشهاد القائد المجاهد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا وأعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران.