باحث سياسي ايراني.. 'اسرائيل' فشلت؛ فعادت لسياسة الاغتيالات

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه علق د. هاني زاده علی عملية اغتيال رئيس المکتب السياسي لحرکة حماس اسماعيل هنية قائلاً: بعد 11 شهراً من الفشل، عاد کيان الاحتلال لديدنه من أجل تسجيل انتصار، وهو سياسة الاغتيالات، فقد بادر باغتيال القيادي اسماعيل هنية وقادة في حزب الله وغيرهم.

ورأی ان عملية اغتيال اسماعيل هنية سيکون لها تبعات وردود مناسبة من قبل محور المقاومة، موضحاً ان اسماعيل هنية کان شخصية مناضلة يتمتع بشعبية اسلامية وعربية عريقة واستهدافه في ايران يعتبر انتهاکاً لسيادة ايران ومن المتوقع ان ترد ايران علی ذلک.

هذا واعلن حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وأحد أفراد فريق حمايته صباح اليوم الاربعاء في طهران.

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