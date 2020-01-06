إسماعيل هنية يلتقي قائد قوة القدس للحرس الثوري العميد "اسماعيل قاآني"

وقام وفد حركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس اليوم الاثنين بلقاء قائد قوة القدس لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني في العاصمة طهران .

وشارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس، على أن استشهاد قاسم سليماني، قائد قوة القدس لن يضعف مشروع المقاومة على أرض فلسطين"، وأضاف هنية في كلمة له خلال تشييع سليماني "أتينا من فلسطين المباركة ومن القدس لنقدم التعازي لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ولإيران الإسلامية باستشهاد القائد سليماني"./انتهى/